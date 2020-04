Coronavirus, piccolo allarme in Campania secondo la Protezione Civile: in 24h undici persone in terapia intensiva

Piccolo campanello d'allarme in Campania: dal bollettino delle 18 abbiamo appreso che in ventiquattro ore è salito da 44 a 55 il numero di persone in terapia intensiva. Nei giorni scorsi il numero stava calando sempre di più, il 31 marzo era di oltre 130 persone, ora un piccolo aumento, leggero, sperando possa trattarsi di un caso isolato. Ma anche la conferma che l'emergenza non è alle spalle e bisogna continuare ad avere massima prudenza e a non uscire.