Coronavirus, Presidente Repubblica tedesca: "Solidarietà in Europa è nostro dovere"

Il presidente della Repubblica Federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, ha parlato ai concittadini, auspicando la solidarietà fra tedeschi ed europei. "So ovviamente che tutti desideriamo la normalità, ma cosa significa? Tornare alla vecchia routine? No, sarà diverso, dipende da tutti noi. Impariamo dalle esperienze, buone e cattive, che tutti noi viviamo tutti i giorni. Siamo davanti a un bivio, le due direzioni che possiamo prendere sono già evidenti. Ognuno solo per se stesso, a sgomitare e accumulare per mettere in salvo il proprio orticello? O resiste l'impegno, appena risvegliato, per l'altro nella società?E quelli che riescono a superare la crisi economica, aiuteranno coloro che sono stati messi in ginocchio? Nel mondo stiamo cercando tutti insieme una via d'uscita? Questa pandemia non è una guerra, le nazioni non sono contro le nazioni, è una prova della nostra umanità. Evoca il peggio e il meglio nelle persone. Mostriamoci a vicenda il meglio di noi, e facciamo anche con l'Europa. La Germania non può uscire dalla crisi forte e sana, a meno che anche i nostri vicini non lo diventino. Noi tedeschi non siamo solo chiamati alla solidarietà in Europa, è un nostro dovere. So che solidarietà è una parola grossa. Saremo una società diversa dopo questa crisi, non vogliamo essere una società paurosa".