Coronavirus, primo caso di contagio in Catalogna: attenzione in vista del ritorno col Barça

Il dipartimento della Salute catalano ha confermato il primo caso di coronavirus in Catalogna, come riportato dal quotidiano catalano La Vanguardia. La persona risultata positiva al test del coronavirus è una donna italiana che vive a Barcellona e che è tornata da poco da un viaggio in Nord Italia. La donna si sottoporrà a un secondo tampone nelle prossime ore, come da protocollo adottato in Spagna.



Il tutto da monitorare anche in vista del prossimo match di Champions del Napoli, che vedrà gli azzurri proprio impegnati in Catalogna.