Coronavirus, primo vaccino supera test sugli animali: "Entro un mese Fase I su individui"

Come dicono in tanti, si uscirà dall'emergenza Coronavirus soltanto quando ci sarà un vaccino per sconfiggere il virus Covid-19. E questo vaccino potrebbe essere disponibile prima del previsto, come annunciato dai ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine, negli Stati Uniti, coordinati dall'italiano Andrea Gambotto e da Louis Falo. Un vaccino ha superato già la fase di sperimentazione animale e ha riportato buoni risultati dai primi test sui topi: si tratterebbe di un vaccino-cerotto che rilascia il principio attivo nella pelle.

I TEMPI - Stando a quanto scritto sulla rivista EBiomedicine (Lancet), il vaccino sarebbe potenzialmente economico, potrebbe essere prodotto su vasta scala e già entro un mese potrebbero esserci i primi test clinici di Fase I su individui. Dopo essere stato testato sui modelli murini, si è potuto notare che il cosiddetto 'PittCoVacc' ha generato una grande quantita' di anticorpi contro il SARS-CoV-2. Tutto in due settimane dall'applicazione del cerotto. Una piccola speranza per il futuro.