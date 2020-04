Coronavirus, quanto durerà la fase 2? L'esperto: "Almeno 6-8 mesi"

I numeri forniti ieri dalla Protezione Civile sul dato di contagio in Italia comincia ad essere incoraggiante, al punto di poter pensare effettivamente ad una possibile fase 2. Ma quanto durerebbe questa fase 2? Ne dà risposta il fisico Alessandro Vespignani, direttore del Network Science Institute della Northeastern University di Boston: "La fase 2 è un processo che vedo per i prossimi 6-8 mesi, La seconda fase continuerà a lungo, non possiamo immaginare una guerra vinta perché avremo altre battaglie, non dobbiamo pensare di poter tornare alla normalità piena in luglio o agosto"