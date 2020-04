Coronavirus, raggiunto il milione di contagiati nel mondo: più di 50mila morti

Oltre un milione di persone nel mondo hanno contratto il Covid-19. Secondo i dati forniti dalla John Hopkins University, è stata infatti raggiunta la quota psicologica del milione. Il Paese più colpito a livello di contagi da Coronavirus restano gli Stati Uniti: con 234.462 casi confermati gli USA superano la somma di Italia (115.242) e Spagna (110.238), seconda e terza in questa graduatoria non particolarmente felice. La Germania ha superato la Cina, che detiene tuttora il primato di soggetti ricoverati (76.565 contro i 26.743 della Spagna e i 21.400 della Germania). È purtroppo il nostro il Paese con più morti: 13.915 decessi, a fronte dei 10.096 della Spagna e dei 4.503 della Francia. In totale, sono 51.485 i soggetti deceduti avendo contratto la malattia.