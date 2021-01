Coronavirus, record di contagi in Regno Unito: Johnson annuncia lockdown nazionale

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato stasera in un discorso televisivo al Paese un terzo lockdown nazionale esteso a tutta l'Inghilterra per far fronte alla nuova impennata esponenziale di casi di Covid registrata in tutto il Regno e alimentata dalle nuove varianti di coronavirus. Nel Regno Unito di fatto è stato raggiunto un nuovo record di contagi: 58.784 nelle ultime 24 ore che batte il precedenti di 57.725 di sabato.