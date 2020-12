Coronavirus, ricoverato Vanderlei Luxemburgo: positivo al Covid per la seconda volta

Vanderlei Luxemburgo, ex allenatore di Real Madrid, Flamengo e Palmeiras, è stato ricoverato in un ospedale di San Paolo dopo essere risultato positivo al COVID-19 per la seconda volta. Il 68enne, attualmente senza squadra, si trovava con alcuni familiari a Rio de Janeiro quando ha accusato i primi sintomi ma ha deciso di farsi ricoverare a San Paolo, secondo la stampa brasiliana. La prima volta che ha contratto il virus, a luglio, Luxemburgo era asintomatico.