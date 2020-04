Coronavirus, sale l'allerta in Germania: prorogate le misure di contenimento

Il Governo tedesco d'intesa con quelli dei Land ha deciso di prorogare le misure di contenimento al Coronavirus fino alla fine delle vacanze di Pasqua che in Germania si chiudono il 19 aprile. Ai cittadini "è richiesto di continuare a ridurre ad un minimo assoluto il contatto con le altre persone, in linea con le regole già in vigore", è quanto si legge in un documento varato dall'esecutivo guidato da Angela Merkel al termine di un vertice con i governatori delle varie regioni.