Coronavirus, sale l'allerta in vista di Barça-Napoli: primo deceduto in Catalogna

Sale l'allerta Coronavirus in Spagna, dove sono arrivate ad otto le vittime accertate affette da Covid-19: cinque di queste soltanto nella giornata di oggi e - come riporta il portale El Pais - una di queste sarebbe deceduta in Catalogna, regione che ospiterà il match di ritorno valido per gli ottavi di Champions League tra Barcellona e Napoli. Sale l'allerta, dunque, in tutta la Spagna.