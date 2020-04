Coronavirus, scoppia la polemica in Belgio: riaperti gli ospizi alle visite

Con la decisione di allungare il lockdown fino al 3 maggio, il governo del Belgio ha fornito alcune aperture. Tra queste, la possibilità di visitare i propri cari negli ospizi per anziani e nei centri per disabili: al massimo una persona per ospite. Una decisione, annunciata dal primo ministro Sophie Wilmès, che scatena però una vera e propria polemica politica. La regione delle Fiandre ha infatti deciso di proibire comunque queste visite, e diverse città nel Paese hanno detto che si regoleranno nello stesso modo. Molti responsabili di queste strutture, infine, hanno fatto presente che riaprire il sistema delle visite sarebbe estremamente pericoloso.