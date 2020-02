Coronavirus, seconda vittima italiana e sale a 29 il numero di contagiati tra Lombardia e Veneto

Una donna residente in Lombardia è la seconda vittima del Coronavirus. Il bilancio peggiora ora dopo ora: è infatti salito a 29 il numero dei pazienti positivi ai test del corovinarus tra Lombardia e Veneto. Di questi, 27 risiedono in Lombardia, mentre due sono i casi accertati in Veneto: un 67enne di Mira e un 67enne di Vo' Euganeo, entrambi ora ricoverati a Padova. Va poi aggiunto l'anziano di Vo' Euganeo, morto nella serata di venerdì.