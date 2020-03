Coronavirus si diffonde negli Usa: New York e Los Angeles chiudono ristoranti, bar, cinema e locali

Anche New York, Los Angeles e Las Vegas hanno deciso una stretta per fermare il Coronavirus che si sta diffondendo rapidamente negli Usa. I sindaci delle prime due città hanno ordinato, a partire da martedì 17, la chiusura di bar e ristoranti (tranne quelli da asporto), e anche di club, cinema e teatri. A Las Vegas, invece, chiudono spontaneamente le porte alcuni dei più noti casinò. Chiusure anche per i locali di California, Illinois e Ohio.