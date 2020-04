Coronavirus, Spagna destinata a superare l'Italia: oggi quasi 8mila nuovi casi

L'emergenza Coronavirus continua a tenere sotto scacco l'Europa intera. La Spagna registra 864 morti nelle ultime 24 ore ( il nuovo massimo per un giorno) e il bilancio supera così i 9000 decessi (9053). Sono inoltre 102.136 le persone contagiate, con un aumento di 7.719 nelle ultime 24 ore. Oltre 22.500 persone sono guarite, ma ben 51mila hanno richiesto il ricovero in ospedale e di questi quasi 5.900 sono in terapia intensiva, con un aumento del 5% rispetto a ieri.