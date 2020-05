Coronavirus, torna la paura a Wuhan: pronti tamponi a 11 mln di abitanti

Torna la paura a Wuhan riguardo ad una nuova ondata di epidemia da COVID-19. I media cinesi fanno sapere che in seguito all'emersione, nei giorni scorsi, di sei nuovi contagi, il dipartimento per la lotta al Coronavirus della provincia dell Hubei ha chiesto ai distretti amministrativi di preparare un piano per poter svolgere test a tappeto a tutta la popolazione. Saranno la bellezza di 11 milioni di abitanti a dover essere sottoposti a tampone entro dieci giorni.