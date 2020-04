Coronavirus, Trump contro Cuomo e attacca la Cina: "Mente, ha più morti di noi"

“Liberate il Minnesota”. E poi, in rapida serie “Liberate il Michigan” e “Liberate il Minnesota”. Via Twitter, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca i governatori dei tre Stati, democratici, rei a suo dire di aver messo sotto assedio i propri territori senza necessità. Ancora più diretto l’attacco riservato ad Andrew Cuomo, governatore di New York, lo Stato USA più colpito dalla pandemia Coronavirus. “Deve lamentarsi di meno e fare di più - ha scritto Trump - chiedeva 40 ventilatori, gliene abbiamo dati meno della metà ed era abbastanza”. Ce n’è, infine, anche per la Cina, che in giornata ha ritoccato al rialzo i propri numeri sui morti: “Hanno raddoppiato il conteggio dei decessi dovuti al nemico invisibile (in realtà da Wuhan è arrivata la segnalazione di 1.300 morti in più su un totale che già in precedenza superava i 3.000, ndr). Sono ancora molti di più e di sicuro molti di più di quelli degli Stati Uniti”. Il totale dei decessi negli USA, secondo i dati della Johns Hopkins University, sfiora i 30 mila: nello specifico i morti registrati sono 28.998.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!