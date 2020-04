Coronavirus, Trump pronto a chiedere "pieni poteri" per allentare le restrizioni dall'1 maggio

Donald Trump è pronto ad avocare a sé pieni poteri per far terminare il lockdown e far ripartire l'economia degli Stati Uniti d'America. Il presidente, la cui amministrazione ha individuato nell'1 maggio la data giusta per allentare le restrizioni, lo ha dichiarato in un incontro con la stampa, replicando che "diverse norme costituzionali mi autorizzano a farlo" nei confronti dei giornalisti che gli chiedevano se fosse possibile. In realtà, secondo diversi esperti legali citati da BBC e CNN, l'inquilino della Casa Bianca non avrebbe queste prerogative, non potendo intervenire a livello federale su norme legislative statali previste a tutela della salute dei cittadini.