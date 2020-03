Coronavirus, USA sotto scacco: si temono milioni di casi e fino a 200mila morti

Continua a dilagare l'emergenza Coronavirus nel mondo. Negli Stati Uniti "si temono milioni di casi di Coronavirus e fra i 100.000 e i 200.000 morti". Lo afferma Anthony Fauci, il maggiore esperto americano di malattie infettive, in un’intervista a Cnn, sottolineando comunque che è difficile fare previsioni perché è un «target in movimento». Le mosse del governo per contenere l’emergenza saranno probabilmente il tema di una conferenza stampa del presidente Donald Trump che avverrà alle 17.00 ora locale, ovvero alle 23.00 italiane.