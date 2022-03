CR7-Man United, la rottura è totale: è intervenuto anche Mendes per calmarlo

Non sono mancati i rumors nell'ultimo periodo sull'addio, secondo il Sun Jorge Mendes ha dovuto calmare personalmente CR7 per la situazione che sta vivendo.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una scelta pensata, voluta, desiderata ma nulla sta andando come sperato: Cristiano Ronaldo e il Manchester United, una stagione da flop. Il portoghese è infuriato per quella che è la sua gestione e per quello che è il rendimento dei Red Devils, crollati anche nell'ultima di campionato contro il Manchester City.

INTERVIENE MENDES

Non sono mancati i rumors nell'ultimo periodo sull'addio, secondo il Sun Jorge Mendes ha dovuto calmare personalmente CR7 per la situazione che sta vivendo. Il fatto di esser partito dalla panchina all'Etihad gli avrebbe fatto perdere le staffe e a Carrington l'atmosfera con Ralf Rangnick ma anche col gruppo inglese della rosa sarebbe tesa.