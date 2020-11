Croazia-Portogallo, le formazioni ufficiali: Mario Rui titolare

Ufficializzate le formazioni di Croazia-Portogallo, match del Gruppo 3 della Lega A di Nations League, in programma stasera alle 20,45. Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, partirà titolare cos' come gli atlri 'italiani': Ronaldo, Pasalic, Perisic e Rog. Panchina per Badelj. Di seguito le formazioni.

CROAZIA (4-3-1-2): Livakovic; Juranovic, Lovren, Skoric, Bradaric; Modric, Rog, Kovacic; Pasalic; Vlasic, Perisic. All. Zlatko Dalic.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Nélson Semedo, Rubén Dias, Ruben Semedo, Mario Rui; Danilo, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. All. Fernando Santos.