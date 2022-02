Da Barcellona: "Osimhen è la grande minaccia, ha la miglior media gol del torneo"

Giovedì andrà in scena al Camp Nou la gara d'andata dei sedicesimi di Europa League tra Barcellona e Napoli. Nella città catalana sale l'attesa per la sfida, mentre il quotidiano Sport, vede in Victor Osimhen il grande spauracchio per il Barça: "L'attaccante nigeriano è senza dubbio l'arma offensiva più pericolosa della squadra napoletana. In effetti, è quello con la migliore media gol del torneo. Il motivo è che ha potuto giocare solo le prime tre giornate della fase a gironi, in cui ha segnato quattro gol. Una frattura allo zigomo patita a fine novembre lo ha tenuto fuori per quasi due mesi , per un totale di dodici partite. Nemmeno la sua assenza è servita a superarlo in termini di media. Ha raddoppiato contro Leicester e ha segnato contro Spartak e Legia Varsavia. Quattro gol in 167 minuti, uno ogni 42 minuti, il che lo rende una grande minaccia per la squadra di Xavi".