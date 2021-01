Da Firenze: Callejon dispiaciuto, è nel mirino dei tifosi per la foto con lo staff del Napoli

La foto di José Callejon sorridente negli spogliatoi con lo staff del Napoli non poteva lasciare indifferenti i tifosi viola, già delusi per la pesante sconfitta di di 6-0. Secondo quanto appreso da Firenzeviola, il giocatore sarebbe molto dispiaciuto per quello che sta succedendo. L'ex Napoli era andato salutare persone con cui ha lavorato per ben sette anni e alla richiesta di una foto ricordo aveva accettato. Lo spagnolo però non sapeva che lo scatto sarebbe stato pubblicato ed anzi si sarebbe raccomandato di non farlo per rispetto della Fiorentina. La foto invece, pubblicata da un medico del Napoli, ha fatto subito il giro del web facendo arrabbiare i tifosi viola, nonostante ora sia stata rimossa. Dalla Fiorentina fanno così sapere che il giocatore è il primo ad essere molto arrabbiato per la partita di oggi e che si comporta sempre da professionista serio. Non ha i social proprio per evitare certi fraintendimenti e quello che è successo oggi va oltre la sua volontà. Di seguito la foto pubblicata e poi rimossa.