Da Lecce - Babacar guiderà l'attacco, ballottaggio da sciogliere per Liverani

Il portale Tuttolecce.net ha ipotizzato quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico Fabio Liverani, in vista del match che vedrà di fronte la squadra pugliese contro il Napoli di Ancelotti: "Mancano poco meno di 48 ore alla prossima sfida in casa contro il blasonato Napoli. La bella prestazione di lunedì in casa del Torino potrebbe far pensare ad una conferma in blocco dell’undici titolare. Partiamo, però, dalle parole di mister Liverani durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i granata. Il tecnico romano avvisò tutti: “nelle prossime quattro giornate ogni componente della rosa avrà la possibilità di giocare”. Ebbene, questa frase, rivolta soprattutto ai suoi ragazzi, lascia pensare a qualche cambiamento. Infatti, uno dei possibili inserimenti dall’inizio potrebbe essere quello di Benzar sulla corsia di destra al posto di Rispoli nel 4312. A centrocampo, potrebbero esserci Majer e Mancosu sulle mezzali a supporto del play basso Tachtsidis. In attacco spazio alla prima punta Babacar con Shakhov e Falco ad alternarsi come trequarti o seconda punta.

La probabile formazione:

LECCE (4312): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Shakhov; Falco, Babacar".