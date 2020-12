Da Roma - Inzaghi conferma Escalante in regia, già pronto anche l'attacco anti-Napoli

Il portale lalaziosiamonoi ha dato le ultime di formazione in casa biancoceleste, in vista del match di domani che vedrà di fronte la Lazio ed il Napoli: "Dovrebbe essere questa la linea a protezione di Reina. Il “Leone” biancoceleste, dopo l’allenamento differenziato di ieri, si è riaggregato ai compagni svolgendo per intero la rifinitura. Acerbi al posto di Hoedt sarà l’unico cambio rispetto alla formazione vista nel turno infrasettimanale con il Benevento. Confermati tutti gli altri, a cominciare da Escalante, di nuovo in regia tra Milinkovic e Luis Alberto. Cataldi, Pereira e Akpa Akpro le alternative in panchina. Sulle fasce non possono rifiatare Lazzari (a destra) e Marusic (a sinistra): Fares è finito ko, ha riportato una lesione al polpaccio e rimarrà ai box per circa un mese. Davanti Correa favorito su Caicedo per affiancare Immobile: è stato provato il Tucu in coppia con la Scarpa d’Oro".