Da Torino insistono: "Koulibaly-Juve, pronta l'offerta! Con o senza Sarri..."

Tuttosport oggi ha scritto che la Juventus è seriamente interessata a Kalidou Koulibaly, malgrado il rapporto tutt'altro che buono con il Napoli. Sandro Bocchio, giornalista del quotidiano torinese, ne ha parlato a Radio Crc: "Koulibaly-Juventus, è pronta un'offerta al Napoli. In base chi andrà sulla panchina bianconera, è un giocatore che piace tantissimo. Poi se arriverà Sarri, a maggior ragione piace. E' comunque un elemento che la Juve vorrebbe a prescindere, perché ha bisogno di un big e di un giovane in difesa. Nei sogni di Sarri non c'è la coppia Koulibaly-Rugani, perché ci sono ancora Chiellini e Bonucci. Il suo arrivo sminuirebbe l'utilizzo di Bonucci, ma alla Juve giocano tutti e non sai mai dove ti porta la stagione. Se punti a vincere tutto, c'è bisogno di tre titolari. De Ligt continua a piacere, ma vale 85 milioni e si sta scatenando un'asta internazionale per lui. Gli scudetti non si vincono facendo più gol, ma prendendone di meno. Se arriva Sarri sarà una rivoluzione copernicana per i bianconeri".