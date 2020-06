Dal comitato Uefa annunciano: "17-18 giugno nuovo incontro, parleremo della Champions"

Evelina Christillin, membro del comitato esecutivo della UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della ripresa di Champions ed Europa League dopo lo stop per il Coronavirus: "Avremo un comitato esecutivo della UEFA con tanti argomenti sul tavolo, il 17 ed il 18 giugno. La prima parte sarà dedicata agli interventi speciali anti-Covid e si parlerà sicuramente del calendario di agosto, dedicato alle Coppe Europee. Ciò nonostante, che si giochi ad agosto resta sicuro. Sui contratti, è la FIFA che decide cosa fare, in parte ci è stato già detto: prolungarli. Rimandare di un anno gli Europei 2020 non ha risolto tutto, perché spostandolo di un anno bisogna cercare di convivere con il resto delle attività produttive. Ad esempio a Londra ed Amsterdam avevano in programma altri eventi, concerti".