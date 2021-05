Dal dischetto Insigne sbaglia ma si corregge: 1-0 Napoli!

Napoli in vantaggio al minuto 56' con Lorenzo Insigne! Rigore consesso da Abisso dopo segnalazione del Var per trattenuta di Milenkovic su Rrahmani. Apre il destro Insigne, che però calcia molto male il rigore: Terracciano intuisce la direzione e riesce a respingere il primo tentativo, ma per sua sfortuna la palla torna a disposizione di Insigne, che ribatte in porta con il mancino.