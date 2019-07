Dall'Algeria sono pazzi di Ounas: "Tre gol in meno di 90', ha un futuro luminoso!"

Tutti pazzi per Adam Ounas in Algeria, com'è ovvio che sia dopo le ottime prestazioni fornite dall'esterno azzurro in Coppa d'Africa. Il quotidiano algerino DZ Football elogia così l'ex Bordeaux, snocciolando i suoi numeri: "Ounas ha segnato 3 gol in Coppa d'Africa, senza collezionare neanche 90 minuti. Cosa può fare per entrare tra i titolari? E' il capocannoniere del torneo. Ha un futuro luminoso, sta disputando una grande competizione".



Adam Ounas has scored 3 goals at AFCON 2019 without even playing 90 minutes. He must be thinking what more must he have to do to get into the team. The top scorer at the tournament. Such a bright future. Great super sub. pic.twitter.com/zjL13G2lvC