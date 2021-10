Dall'Argentina - Wanda Nara vuole divorziare da Icardi: cifra folle per la separazione

Mauro Icardi e Wanda Nara potrebbero divorziare, ad esserne sicuri sono i media argentini. Dopo aver scoperto il tradimento la moglie dell'attaccante del Psg starebbe già pensando alla separazione legale. Per rimediare il centravanti argentino è volato da Parigi a Milano per poi tornare nella capitale francese, ma non ha partecipato alla gara di stasera contro il Lipsia. Secondo il programma televisivo 'Los Angeles de la Mañana', tra denaro, gioielli, opere d’arte, case e tanto altro, Maurito addirittura potrebbe essere costretto a garantire a Wanda 60 milioni di euro.