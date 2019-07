Dall'Argentina - Wanda preoccupata per il destino di Icardi: modella angosciata anche per il futuro dei figli

Momento delicato per Mauro Icardi e la compagna Wanda Nara. Il giocatore argentino è ai margini del progetto Inter, con Marotta e Conte che hanno ribadito in diverse occasioni l'esclusione dal progetto per l'attaccante. Il suo futuro è incerto e con lui anche quello di tutta la numerosa famiglia (5 figli). Ecco quanto appreso dalla rivista argentina Caras: “La modella è preoccupata per la situazione di suo marito come calciatore; fonti vicine alla famiglia dicono che sia molto angosciata per diversi motivi tra i quali quello per cui non si sa dove giocherà suo marito e quindi dove vivranno con la sua famiglia e se c’è un’offerta per lui o se lui continuerà ad allenarsi nel club ma senza la possibilità di giocare”. Tutti interrogativi che rendono l’estate di Wanda (e di Mauro) un’estate decisamente problematica.