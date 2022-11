Dalla Francia - Fabian perde le ultime speranze per il Mondiale: infortunio più serio del previsto

Fabian Ruiz rischia di dover rinunciare al Mondiale

Fabian Ruiz rischia di dover rinunciare al Mondiale. L’infortunio muscolare alla gamba subito dall’ex centrocampista del Napoli durante l’ultima partita della fase a gironi di Champions League a Torino contro la Juventus si è infatti rivelato più grave del previsto, se è vero che lo spagnolo, come riportato da 'L'Equipe', è già certo di non poter disputare le ultime due partite di Ligue 1 prima della sosta, domenica 6 a Lorient e sette giorni più tardi al Parco dei Principi contro l’Auxerre. Per questo l'ex Napoli rischia di saltare il Mondiale.