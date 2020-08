Dalla Spagna - Arthur torna domani a Barcellona, spera di allentare le tensioni

Dopo il momento di tensione di qualche settimana fa, con la decisione di non tornare in patria per la ripresa dei lavori, domani Arthur tornerà a Barcellona. Il centrocampista brasiliano - come riportato dal portale spagnolo Mundo Deportivo - cercherà nelle prossime ore di incontrare la società per allentare le tensioni e giungere ad un accordo per la risoluzione del suo contratto con la squadra blaugrana.