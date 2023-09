Danimarca, facile 4-0 al San Marino: Lindstrom in campo per 72' di qualità

Tutto facile per la Danimarca nella sfida contro San Marino valida per il gruppo H delle qualificazioni europee.

Tutto facile per la Danimarca nella sfida contro San Marino valida per il gruppo H delle qualificazioni europee. 4-0 il finale per i padroni di casa: titolare l'azzurro Jesper Lindstrom, autore di ottime giocate, tra cui alcuni tacchi nelle azioni più belle della serata, per poi lasciare il campo al 72' a partita chiusa. Si torna in campo domenica in Finlandia per un'altra gara importante per il raggruppamento.