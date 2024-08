Dazn festeggia l'acquisizione della Serie B: gratis il match d'apertura Brescia-Palermo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - La partita inaugurale del campionato di serie B, Brescia-Palermo, in programma venerdì prossimo, 16 agosto, alle 20.30, sarà trasmesso anche in modalità gratuita su Dazn. Lo rende noto la piattaforma di streaming sportivo, annunciando che l'iniziativa è stata decisa per festeggiare l'acquisizione dei diritti tv per il campionato cadetto e inaugurare così il nuovo ciclo 2024-2027. (ANSA).