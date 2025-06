Raspadori si è preso l'Italia: è il miglior marcatore dal suo esordio in Nazionale

Con la rete di stasera contro la Moldova, Jack si prende un traguardo personale in azzurro a dimostrazione della sua grande qualità anche al di fuori del club. Dal suo esordio con la Nazionale maggiore, 4 giugno 2021, Giacomo Raspadori è il giocatore che ha realizzato più gol con la maglia dell'Italia: 9. A riportare il dato è Opta.

