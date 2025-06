Live Oggi è il De Bruyne day! Alle 9 l'arrivo a Fiumicino e poi le visite a Villa Stuart

La grande attesa dei tifosi del Napoli sta per finire. Oggi, 12 giugno 2025, sarà il giorno di Kevin De Bruyne! Il trequartista belga partirà con volo privato da Bruxelles, alle ore 7, per atterrare a Fiumicino intorno alle ore 9. Sull'aereo insieme a De Bruyne saranno presenti anche i suoi legali ed i suoi rappresentanti. Da lì il trasferimento a Villa Stuart dove sosterrà le visite mediche, ultimo passaggio prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime due stagioni, più un'opzione per un terzo anno. Tuttonapoli vi proporrà in diretta testuale tutta la giornata del fuoriclasse belga.