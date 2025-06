De Bruyne, i fanta-allenatori esultano: “In lista il miglior assist-man d’Europa da 10 anni!”

È tutto vero: avremo Kevin De Bruyne nel listone Fantacalcio. Così scrive il profilo Instagram della pagina Fantacalcio.it, esultando per l'arrivo in Italia del centrocampista belga: "Resta da sistemare qualche altro dettaglio, ma nei prossimi giorni l'ormai ex Manchester City sarà a disposizione di Antonio Conte.

Arriva il miglior assistman d'Europa degli ultimi 10 anni (170 in 422 partite, meglio anche di Messi", si legge sul belga che quest'oggi arriverà a Roma per sottoporsi alle visite mediche prima della firma sul contratto.