"Dedicata a Sarri e Higuain", la rivincita dei napoletani corre veloce sui social

Una vittoria dal sapore speciale per il Napoli, con la Coppa Italia conquistata contro la Juventus all'Olimpico di Roma. Proprio quella Juventus nella quale militano due grandi ex, Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri: per entrambi i tifosi del Napoli non hanno mai speso dolci parole dopo l'addio alla maglia azzurra, e cosi adesso sui social sono tanti i commenti da parte dei napoletani che dedicano in maniera ironica e goliardica la Coppa ai due ex: "Dedicata a Sarri e Higuain", è il leitmotiv che si legge da più parti sui social.