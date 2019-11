Del Genio sul silenzio stampa: "Segnale di grave maleducazione. Siamo trattati come le bestie"

Il giornalista, Paolo Del Genio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla scelta di non parlare con i media del Napoli: "Il Napoli è padrone di non far parlare i giocatori, è una loro scelta e la rispettiamo però possono anche avvisare per una questione di educazione. Siamo stati qui a guardarci i giocatori del Salisburgo che, in pantaloncino e maglietta, sono usciti fuori a parlare con la stampa. Noi, invece, dobbiamo registrare la forma grave di maleducazione del Napoli che non ci ha comunicato la scelta di non parlare. Trattati come le bestie, il Napoli dovrebbe chiedere scusa a tutti i colleghi in mixed zone".