Il Napoli trova il pareggio al minuto 34'! Su una punizione calciata da Lorenzo Insigne, respinta sporca di Donnarumma che calcola male la traettoria del pallone che resta vagante in area di rigore. Il più lesto è Di Lorenzo che a porta vuota appoggia il pallone in rete, siglando l'1-1 ed il terzo gol in campionato.