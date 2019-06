Diawara-Manolas, tifosi della Roma furiosi: "Il miglior difensore per una riserva del Napoli"

“State distruggendo una squadra, vendere il nostro miglior difensore per una riserva del Napoli. Vergognatevi. Società di pezzenti”. È il commento di Giorgio sulla fanpage di Vocegiallorossa, testata tematica che segue le vicende di casa Roma. È solo uno dei tantissimi commenti dei tifosi romanisti infuriati dopo le notizie sulla chiusura della trattativa che porterà Manolas al Napoli e Diawara alla Roma. “L'affare l'hanno fatto come al solito gli altri. Noi sempre in giro col piattino”, il commento di David. “Manolas, il nostro miglior difensore, venduto ad un prezzo veramente ridicolo e prendiamo una delle più grandi pippe del Napoli, Diawara, mai titolare ne con Sarri nè con Ancelotti”, scrive Stefano.