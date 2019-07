Dimaro, day 6, il report: lavoro personalizzato per Inglese, lavoro in palestra per tre azzurri

Questo il report della sesta giornata di ritiro per il Napoli di Ancelotti, pubblicato dal sito ufficiale della Ssc Napoli: "Sesto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio.

Avvio di sessione al mattino con consueti esercizi di prevenzione e riscaldamento.

Successivamente partitina a porte piccole.

Di seguito seduta tecnico tattica con il gruppo diviso in due metà campo.

Chiusura con esercitazioni al tiro.

Inglese e Maksimovic hanno lavorato a parte seguendo un programma di allenamento personalizzato.

Nel pomeriggio seconda sessione.

La squadra ha iniziato la seduta con attivazione a secco.

Di seguito serie di torelli con la rosa divisa in gruppi.

Successivamente lavoro di possesso palla e svolgimento di gioco finalizzato alla fase offensiva.

Chiusura con partitina con le sponde.

Inglese ha svolto tabella personalizzata, mentre Maksimovic, Tonelli e Zerbin si sono allenati in palestra.

Domani la squadra tornerà in campo per l'unica seduta della giornata".