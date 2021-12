Diritti Tv, il fondo CVC Capital torna a mettere gli occhi sulla Serie A

Dopo aver sfiorato l'ingresso nella media company della Serie A, il fondo CVC Capital mette nel mirino i diritti tv del massimo campionato italiano. È quanto si apprende da Il Sole 24 Ore, che ad ogni modo ricorda come i suddetti diritti siano blindati da DAZN almeno fino alla stagione 2023/2024. Si tratta dunque di un'ambizione proiettata verso un futuro non immediato. CVC, che ha già siglato un accordo con la Liga spagnola, sarebbe in procinto di sbarcare anche in Ligue 1.