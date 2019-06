Disavventura per Perisic: derubato nell'appartamento di Milano, bottino da 80 mila euro

Disavventura casalinga per Ivan Perisic: l'esterno dell'Inter ha denunciato ai carabineri un furto dell'ammontare di oltre 80.000 euro. Il croato ha raccontato di avere scoperto che da una cassettiera del proprio appartamento mancavano - scrive Sportmediaset - tre orologi di grande valore: due della moglie, un Rolex da 20mila euro e un Audemars Piguet da 50mila, e uno suo, un Hublot in acciaio da 12mila euro. Immediata la denuncia alla caserma di via della Moscova, a Milano.

Secondo quanto riportato da La Stampa, Perisic avrebbe precisato a verbale che i ladri hanno sottratto gli orologi lasciando i contenitori nel cassetto. L'esterno nerazzurro abita al diciannovesimo piano del Bosco Verticale, un lussuoso complesso di abitazioni vicino a zona Garibaldi.