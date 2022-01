Domani tombolata di beneficenza: la splendida iniziativa dell’Unione Azzurra nel Mondo

L’Unione Azzurra nel Mondo (UANM) – Club Napoli Amici - ha organizzato, per il giorno 2.1.22, la I TOMBOLATA MONDIALE DI BENEFICENZA.

L’evento, che si terrà via digital channel, vedrà la partecipazione di oltre 60 Clubs presenti nei 5 continenti del globo tutti uniti dalla passione per il Napoli e dal forte senso sociale ed umanitario. Infatti, oltre alle iniziative di carattere calcistico, i Clubs sono sempre attivi in iniziative sociali rivolte al territorio napoletano; tuttavia in questo periodo storico, dove il Mondo non dorme sonni tranquilli a causa della pandemia, il Gruppo UANM devolverà l’intero ricavato all’Associazione Save the Children, la più grande organizzazione internazionale indipendente che dal 1919 lotta per migliorare la vita dei bambini, operando in 120 paesi.

Il portavoce del Gruppo UANM per tale evento racconta: donare a Save The Children il ricavato di questa TOMBOLATA, mi permetto di dire “napoletana” date le origini di questo “gioco”, é il nostro modo di vedere il Mondo, cosi ampio, lontano nei vari punti geografici ma vicini nei sentimenti, un po’ come le nostre origini che ci hanno portato in giro per il Mondo, del resto si sa Napoli ha sempre unito tante diversità.

Buon Anno a tutto il Mondo, soprattutto Azzurro, dal Gruppo UANM, slang napoletano che non ha bisogno di traduzione.