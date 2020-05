Doppia sorpresa per la Festa della Mamma. Tanti sconti per i nostri lettori

Il Napoli riprende gli allenamenti in questo periodo difficile e tutto l'ambiente spera in una ripresa dei campionati in totale sicurezza, nonostante il periodo difficile. I tifosi auspicano che continui il periodo positivo che aveva caratterizzato la squadra prima dello stop e che si possa concludere la stagione nel modo migliore, magari guadagnando un posto per la prossima Champions. A non fermarsi è sicuramente la passione per i colori azzurri, una fede incrollabile che si esprime con l'attaccamento alla maglia della SSC Napoli. Emozioni da rivivere su Napoli Store, che in occasione della Festa della Mamma propone una fantastica offerta dedicata ai sostenitori ed alle sostenitrici partenopee: l'extrasconto 15% su tutti i prodotti in catalogo, cumulabile con le offerte attive come il sottocosto o i prodotti in Outlet. Aderire è molto semplice, basta inserire il codice sconto 826016997 all'interno dell'apposito box del carrello ed il gioco è fatto. In più la spedizione è gratis, basta superare la soglia di spesa minima di 29.90€ per non pagare le spese di consegna. Acquista i prodotti più amati come la tuta Napoli, disponibile in microfibra per la stagione primaverile, in acetato o felpata, la maglia Napoli ufficiale come quella indossata dai giocatori, t-shirt e polo, accessori come palloni Napoli, cappelli, o completini per bambini composti da maglia e pantaloncini. Visita anche la nostra sezione dedicata ai collezionisti dove, sfogliando il catalogo, puoi trovare la maglia vintage del Napoli che preferisci dagli anni '70 ad oggi. Tutto quello di cui ha bisogno il grande tifoso ai prezzi più bassi del web con un incredibile sconto extra!

Clicca qui per lo sconto Extra 15%