© foto di www.imagephotoagency.it

Doppio cambio per Luciano Spalletti al minuto 67’. Fanno il loro ingresso in campo Diego Demme ed Eljif Elmas che prendono il posto di Fabian Ruiz e Hirving Lozano. L’ex Lipsia si piazza così in mezzo al campo, mentre il macedone del tridente d’attacco.