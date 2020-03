Dramma Badu: assassinata in Africa la sorella del centrocampista del Verona

Un uomo identificato come Kwabena Yeboah alias "Kobii" avrebbe ucciso a morte una sorella del centrocampista del Ghana Emmanuel Agyemang-Badu. Secondo quanto riferito dai media locali, il reato sarebbe stato commesso nelle prime ore di mercoledì mattina in un sobborgo di Berekum nella regione di Bono. Al momento né la polizia né la famiglia del defunto hanno idea dei motivi per cui la donna sia stata uccisa a colpi d'arma da fuoco.