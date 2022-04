Dramma Cristiano Ronaldo: uno dei due gemelli è morto durante il parto

Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo, ha perso uno dei due gemelli durante il parto.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo, ha perso uno dei due gemelli durante il parto. Ad annunciare la drammatica novità, è stato proprio CR7 con un post sui proprio account social: "Con profonda tristezza dobbiamo annunciare che il nostro piccolo bimbo non ce l’ha fatta. È il più grande dolore che ogni genitore può provare. Solo la nascita della nostra piccola bimba ci dà la forza per vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità. Vorremmo ringraziare i dottori e le infermiere per tutto il loro supporto e il loro aiutoSiamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente privacy per questo momento molto difficile. Piccolo, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez”.