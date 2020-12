Due partite, due poker: la maglia stile Argentina porta fortuna al Napoli

Secondo poker consecutivo in campionato per il Napoli, dopo quello contro la Roma. Gli uomoni di Gattuso stasera hanno indossato per la seconda volta la maglia stile Argentina in omaggio di Diego Armando Maradona, e come già accaduto domenica scorsa, altra vittoria in goleada per 4-0 stavolta contro il Crotone. La maglia albiceleste sta diventando un portafortuna del Napoli.